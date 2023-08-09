Залог за Павелко внесли российскими деньгами: детали нового скандала

В деле Павелко новый скандал

Залог за временно отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко внесли из денег, которые имеют российское происхождение.

Об этом во время заседания Шевченковского районного суда города Львова 9 августа рассказал прокурор, сообщает FootballHub.

Как известно, залог за футбольного чиновника составлял 9,88 миллиона гривен. Его якобы внесла УАФ Маркетинг. Позже якобы случайно такую же сумму залога за Павелко внес полтавский адвокат Святослав Болинский, который теперь через суд пытается вернуть эти деньги.

4 августа судья дал следствию неделю, чтобы они проверили состояние Болинского и то, откуда у него такие деньги. Во время заседания 9 августа прокурор заявил, что эти средства являлись предметом совершения преступлений в другом уголовном производстве и вообще имеют российский след.

В ходе следствия удалось установить, что у Блинского есть связи с адвокатом Павелко Сергеем Бойко. Выяснилось, что первый в свое время был подзащитным Бойко в уголовном производстве по статьям 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сам же Бойко во время последнего заседания заявил, что не знает лицо, которое внесло почти 10 миллионов гривен за Павелко.

"Выходит, что в УАФ таки были правы, когда заявляли о российском следе по этому судебному делу, в котором фигурирует Андрея Павелко, и это объясняет имитацию деятельности Украинской ассоциации футбола в вопросах российских судов, спортсменов и функционеров", — пишет FootballHub.

Отметим, что в начале августа суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто может заменить Павелко в должности главы УАФ.