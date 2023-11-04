Война в Израиле: ЦАХАЛ атаковал боевиков в машине "скорой" и захватил штаб ХАМАС секторе Газа (фото)

Боевики передвигаются и перевозят оружие в машинах "скорых"

Идет 29 день военной операции Израиля в секторе Газа после того, как с его территории боевики ХАМАС атаковали мирных израильтян. Армия обороны Израиля захватила один из оперативных штабов ХАМАС в Джабалии в секторе Газа.

Об этом сообщает Times of Israel. ЦАХАЛ сообщил об этом 3 ноября, но сам захват состоялся 31 октября войсками пехотной бригады Гивати.

Там удалось добыть огромное количество разведывательной информации, около 50 террористов ХАМАС были убиты во время штурма. В ходе боевых действий также были убиты двое израильских солдат. В ЦАХАЛе заявили, что им удалось захватить планы боевых действий ХАМАС, карты, схемы командования и управления, устройства связи, а также личные данные командиров и боевиков террористической группы. Материалы будут "использованы ЦАХАЛом в будущих боях", заявили военные.

"Добыча" ЦАХАЛа на базе боевиков

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил на вечерней пресс-конференции, что военные продолжают уничтожать полевых командиров ХАМАСа. С начала войны ЦАХАЛ в ходе авиаударов ликвидировал 10 командиров бригад и батальонов ХАМАС.

"Цель — ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников", — добавил он.

В ЦАХАЛе заявили, что при поддержке авиации и военно-морского флота израильские солдаты и бронетанковые колонны продолжили наступление на город Газа после нескольких дней боев на окраинах города, включая массированные авиаудары по частям Джабалии, оплота террористов. Там они создали разветвленную сеть подземных туннелей, которые также уничтожают израильские военные.

"Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели", — заявили в ЦАХАЛе.

ЦАХАЛ заявил, что атаковал машину скорой помощи, которая использовалась ХАМАСом, и убил несколько боевиков. Военные заявили, что основная оперативная база ХАМАСа расположена на территории больницы Шифа и что она также использует другие больницы в качестве прикрытия.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что он "совершенно шокирован" смертоносным ударом Израиля по машине скорой помощи возле крупнейшей больницы Газы в пятницу. "Мы еще раз повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда", — написал глава ВОЗ в Twitter.

ЦАХАЛ же заявил, что у него есть информация, что ХАМАС перебрасывает террористов и оружие в машинах скорой помощи. "Мы подчеркиваем, что эта территория является зоной боевых действий. Гражданским лицам в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг ради их собственной безопасности", — отметили в Армии обороны Израиля.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль. Визит должен состояться на следующей неделе.