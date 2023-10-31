Прятался в туннелях под лагерем беженцев: в Израиле заявили о ликвидации одного из главарей ХАМАС

Подразделение ХАМАС, руководителя которого было ликвидировано, участвовало в нападении на Израиль 7 октября

В ходе атаки Израиля по Сектору Газа 31 октября в районе Джабалия был ликвидирован один из главарей ХАМАС. К слову в министерстве здравоохранения Газы говорят, что удар пришелся на лагерь беженцев из-за чего 50 человек погибло.

Как сообщает Times of Israel, армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаудара был уничтожен командир батальона ХАМАС "Центральная Джабалия" Ибрагим Биари, а также несколько других высокопоставленных боевиков.

При этом отмечается, что удар также привел к разрушению подземных тоннелей, что привело к обвалу нескольких соседних зданий. В ЦАХАЛ сообщают, что Биари был одним из командиров ХАМАСа, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Ему подчинялось элитное подразделение "Нухба".

Ибрагим Биари

Армия Израиля сообщает также о том, что авиаудар по Джибалии был часть более масштабного обстрела инфраструктуры ХАМАС. Кроме того, там повторили призыв к мирным жителям о том, что им стоит перебраться на юг Сектора Газа для собственной безопасности.

Ранее мы писали о том, что боевики в Йемене объявили войну Израилю и нанесли ракетный удар.