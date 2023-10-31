Йеменские хуситы объявили войну Израилю. Кто это вообще такие и насколько это серьезно

Боевики взялись варить баллистикой и дронами

С продолжением наземной операции Израиля к конфликту присоединились еще одни "игроки" — боевики-хуситы из Йемена. То, что долгое время находилось на уровне опасений, кажется, начало превращаться в реальность. Во вторник хуситы объявили войну Израилю, обстреляв его баллистикой и сбитыми дронами.

Кто такие йеменские хуситы

Йеменские хуситы – это не официальный Йемен как государство. Хуситы являются последователями заидской ветви шиитского ислама, к которой принадлежит около 25% населения страны. Они называют себя "Ансар Аллах", что означает "сторонники Бога". После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году хуситы подняли серию восстаний, а в 2014 году захватили столицу Сану, начав продолжающуюся по сей день гражданскую войну.

Йеменские хуситы

Фактически хуситы контролируют большинство севера Йемена, ранее регулярно запускали ракеты и беспилотники в сторону соседней Саудовской Аравии (аэропорты и нефтяные объекты Aramco) и иногда заявляли о нападениях на ОАЭ.

Боевики получают обучение, технику и все более совершенное оружие, включая беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, от Ирана и его союзника из Ливана, шиитской группировки Хезболла. Их арсенал насколько серьезен, что боевики даже устраивают военные парады с бряцанием оружием и хвастовством разными ракетами:

Хронология нападения

Хуситы выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю после событий в начале октября. Они утверждали, что владеют ракетой Toufan, которая может иметь дальность действия 1350-1950 км и может поразить Израиль.

31 октября представитель командования армии йеменских хуситов Яхья Сария объявил, что их вооруженные силы берут на себя ответственность за ракетные обстрелы Эйлата и запуск в сторону Израиля ударных беспилотных самолетов. По словам Сарии, в сторону "израильского врага" было запущено "множество ракет и БПЛА".

Сария отметил, что это третья "операция" против Израиля. Атаки будут продолжаться до тех пор, пока не закончится израильская агрессия в Газе.

О какой атаке речь: ЦАХАЛ заявлял, что 31 октября у Эйлата впервые для перехвата воздушной цели была задействована система ПРО "Хец" (Arrow). Речь идет о перехвате ракеты класса "земля-земля", запущенной по территории Израиля. Кроме того, самолеты ЦАХАЛ перехватили другие воздушные цели в этом районе. Все перехваты были совершены за пределами территории государства Израиль. Вторжение в израильское воздушное пространство не зафиксировано.

Еще раньше до этого, 20 октября, военный корабль ВМС США USS Carney сбил 3 наземные ракеты, а также несколько беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном силами хуситов в Йемене. Воздушные цели, вероятно, направлялись к северу вдоль Красного моря, "потенциально к целям в Израиле".

Арсенал оружия: от баллистики до дронов

Расстояние между Йеменом и Израилем достигает 1700 км.

Портал Defense Express справедливо отмечает, что расстояние между Йеменом и Израилем составляет 1700 км. Несмотря на это, хуситы могут бить по Израилю баллистическими и крылатыми ракетами, которые поставляет им Иран.

Среди представленного на их параде вооружения была ракета Ghadr-F (местное название Toufan) – именно ее 31 октября хуситы запустили по Израилю. Но ее сбили. Среди баллистических ракет хуситов она единственная, которая может достичь Израиля, поскольку имеет дальность в 2000 км и вес боевой части в 750-800 кг.

Ghadr-F или Toufan

Кроме баллистической ракеты Toufan, хуситы имеют в своем арсенале еще:

баллистическая ракета, версия иранской Rezvan, имеющая дальность в 1400 км;

Khaybar Shekan с дальностью 1450 км является наиболее дальнобойной версией твердотопливных ракет, которые являются развитием Fateh-110;

Zolfaqar с дальностью до 700 км.

крылатые ракеты линейки Quds, являющиеся версиями иранских Soumar. В версии Quds-3 и Quds-4 для нее задекларирована дальность в 2000 км, что позволяет производить запуски против Израиля.

линейки Quds, являющиеся версиями иранских Soumar. В версии Quds-3 и Quds-4 для нее задекларирована дальность в 2000 км, что позволяет производить запуски против Израиля. дроны-камикадзе Shahed-136 с дальностью в 2500 км.

Для поражения Израиля со своей территории йеменские хуситы из баллистических ракет могут использовать только Ghadr-F. Что интересно, баллистические ракеты будут лететь над Саудовской Аравией, которая поддерживает другую сторону гражданской войны в Йемене.

Напомним, террористы ХАМАС рано утром 7 октября совершили нападение на Израиль, проникнув на его территорию и убив 1400 мирных жителей, среди которых многие женщины и дети. Еще 240 человек боевики взяли в заложники. После этого Израиль приступил к операции по уничтожению террористов. Сначала это были воздушные удары по объектам террористов в секторе Газа, теперь осуществляется наземная операция — войска ЦАХАЛ вошли в Газу.