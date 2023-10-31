ЦАХАЛ уничтожил одного из террористов, руководивших нападением на Израиль, и показал видео

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 300 целям в секторе Газа

В ходе авиаудара, нанесенного Израилем поздно вечером в понедельник, 30 октября, был ликвидирован командир батальона ХАМАС "Бейт-Лахия" Насим Абу Аджин. Он командовал террористами, которые утром 7 октября совершили нападения на кибуц Эрез и поселок Нетив а-Асара, где убили десятки израильтян.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В числе прочего, Насим Абу Аджин также принимал участие в разработке стратегии использования террористами ХАМАС дронов и парапланов для нападения на Израиль.

Всего за минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 300 целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС. Командование ЦАХАЛ добавило, что наземные, воздушные и морские силы Армии обороны Израиля поразили пусковые установки ракет, входы в тоннели на границе сектора Газа и оперативные пункты командования ХАМАС.

Напомним, террористы ХАМАС рано утром 7 октября совершили нападение на Израиль, проникнув на его территорию и убив 1400 мирных жителей, среди которых много женщин и детей. Еще 240 человек боевики взяли в заложники. После этого Израиль начал операцию по уничтожению террористов. Сначала это были воздушные удары по объектам террористов в секторе Газа, теперь же осуществляется наземная операция — войска ЦАХАЛ вошли в Газу.

Как сообщал "Телеграф", отец похищенной террористами ХАМАС немки Шани Лук рассказал, как на самом деле убили его дочь. Он опроверг ранее сделанное заявление израильского президента Ицхака Герцога о том, что боевики обезглавили девушку.