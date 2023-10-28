"Израиль лишь пешка": Эрдоган на пропалестинском митинге назвал "виновных" за удары по Газе

В Турции прошел масштабный митинг в поддержку Сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле и жестко раскритиковал Израиль и Запад в целом, а также намекнул на возможность религиозной войны.

Выступление Эрдогана транслировало турецкое издание Anadolu. В частности он заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и добавил, что Турция ничего не должна Израилю.

При этом он заявил, что Газа еще сотню лет была частью Османской империи, которую она не собиралась терять, а потому вопрос жизни жителей региона для Турции является очень близким.

"Чем была Газа в Палестине в 1947 году, чем она является сегодня? Израиль, как ты сюда попал? Как вы попали? Вы захватчик, вы организация", — заявил Эрдоган и добавил, что Израиль "является пешкой в регионе", которую могут легко разменять.

При этом он активно критиковал Запад, который он прямо обвинил в организации "резни в секторе Газы" и намекнул на возможность новой религиозной войны между христианами и мусульманами. При этом он заявил, что Запад массово убивал евреев в газовых камерах, подразумевая действия нацистской Германии, а также "стирал с лица земли города вместе с их жителями с помощью атомных бомб".

"Настоящие хозяева игры в регионе — это те, кто "позволяет шалости" израильским властям, Израиль и шагу не может сделать без оглядки на них", — заявил Эрдоган.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 28 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила свои войска и танки в Сектор Газа. Пока официальные власти не заявляют о начале полноценной наземной операции, но ситуация постепенно выходит за рамки обычных рейдов.