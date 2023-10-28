Танки Израиля вошли в сектор Газа: что там происходит сейчас

Официального заявления ЦАХАЛа по поводу начала наземной операции нет

Вечером в пятницу, 27 октября, появились сообщения, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Майор ЦАХАЛа заявил, что израильские войска и танки вошли на его территорию.

Как сообщает New York Times, военный представитель Нир Динар заявил, что часть израильских войск ведет боевые действия внутри Сектора Газа. Однако он не стал уточнять, является ли это началом полномасштабной наземной операции. Он отметил, что в течение двух дней израильские силы и танки совершали небольшие вылазки в Газу.

"Наши войска и танки находятся внутри Сектора Газа — они стреляют и они действуют. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера", — сказал майор Динар.

Другой военный чиновник, контр-адмирал Даниэль Хагари 27 октября заявил журналистам, что сухопутные силы Израиля "расширяют" свою активность в секторе Газа, также не предоставив подробностей. Он добавил, что военные самолеты наносили удары по подземной "террористической инфраструктуре".

В то же время, два американских неназванных источника в Белом доме сообщили, что удары Израиля по сектору Газа выглядят как начало наземного наступления. Однако они подчеркнули, что масштаб операции еще не ясен.

ЦАХАЛ расширил сухопутные действия в Газе, однако прямо не заявил, что речь идет о начале масштабной наземной операции, пишут "Вести Израиля". Палестинские источники сообщают об атаках с применением бронетехники и авиации. В Пентагоне призывают Израиль минимизировать потери среди гражданского населения. Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении боевых действий. Израиль категорически отверг такой призыв.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), уже второй раз направила свои войска и танки в Сектор Газа. Во время рейда израильские защитники нанесли удары по объектам террористической группировки ХАМАС.