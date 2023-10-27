Били с воздуха и земли: Израиль провел второй рейд в Секторе Газа, что известно

ЦАХАЛ заявляет, что обошлось без жертв среди их военных

Ночью 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), накануне проведения наземной операции, уже второй раз направила свои войска и танки в Сектор Газа. Во время рейда израильские защитники нанесли удары по объектам террористической группировки ХАМАС.

Отмечается, что несколько членов ХАМАС также получили удары со стороны израильских войск. Об этом сообщает The Times of Israel.

Рейд, как сообщает ЦАХАЛ, был проведен вблизи района Шеджайя на востоке Газы. И совершен он был силами пехоты, боевой техники и бронетехники. В то же время израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.

Район Шеджайя на востоке Газы

По данным Армии обороны Израиля, артиллерийские и авиационные удары были нанесены по объектам ХАМАС, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры.

Через несколько часов после начала операции израильские войска покинули район выполнения задач. Сообщается, что пострадавших в результате рейда нет.

Эта операция проходит вторую ночь подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газа перед ожидаемым полным наземным наступлением.

Ранее Телеграф сообщал, что после первого рейда ЦАХАЛа в сети появились спутниковые снимки с последствиями атаки по двум районам Сектора Газы Бейт-Ханун и Атара. Отмечалось, что по ним нанесла удары израильская авиация.