Били з повітря та землі: Ізраїль провів другий рейд у Секторі Гази, що відомо

ЦАХАЛ заявляє, що обійшлось без жертв серед їхніх військових

Уночі 27 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), напередодні проведення наземної операції, уже вдруге направила свої війська та танки у Сектор Гази. Під час рейду ізраїльські оборонці завдали ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС.

Зазначається, що кілька членів ХАМАСу також зазнали ударів з боку ізраїльських військ. Про це повідомляє The Times of Israel.

Рейд, як інформує ЦАХАЛ, було проведено поблизу району Шеджайя на сході Гази. І здійснений він був силами піхоти, бойової техніки та бронетехніки. Водночас ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

Район Шеджайя на сході Гази

За даними Армії оборони Ізраїлю, артилерійські та авіаційні удари були нанесені по об'єктах ХАМАСу, включаючи пункти запуску протитанкових керованих ракет і командні центри.

Через кілька годин після початку операції ізраїльські війська залишили район виконання завдань. Повідомляється, що постраждалих унаслідок рейду немає.

Ця операція проходить другу ніч поспіль, коли сили ЦАХАЛу ненадовго входять у Сектор Гази перед очікуваним повним наземним наступом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після першого рейду ЦАХАЛу у мережі з’явилися супутникові знімки з наслідками атаки по двох районах Сектора Гази Бейт-Ханун і Атара. Зазначалось, що по них завдала ударів ізраїльська авіація.