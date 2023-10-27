В секторе Газа взрывы, нет связи и электричества: что известно о наземной операции Израиля (видео)

Танки Израиля уже зашли в Газу

Власти Израиля приняли решение начать наземную операцию в секторе Газа, хотя ранее мир призвал Израиль отказаться от интенсивных боев в городских условиях. ЦАХАЛ "готов на всех фронтах" обеспечивать безопасность своей страны.

Об этом сообщил представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Fox News. По его словам, армия Израиля расширит свои наземные маневры.

Израиль в последние несколько часов усилил свои атаки на боевиков в секторе Газа. Местные сообщают, что из-за ударов авиабомбами перестали работать связь и интернет. Палестинская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи в секторе Газа, в пятницу вечером опубликовала заявление о том, что "интенсивная бомбардировка за последний час привела к разрушению всех оставшихся международных маршрутов, соединяющих сектор Газа с внешним миром". Это привело к "полному перерыву в предоставлении телекоммуникационных услуг".

"ВВС активно атакуют подземные цели и инфраструктуры ХАМАСа. После наступлений в последние несколько дней, сегодня вечером наши сухопутные войска расширят свои наземные операции. ЦАХАЛ действует во всех измерениях", — сказал Даниэль Хагари.

Также он добавил, что ЦАХАЛ нашел секретную сферу ХАМАСа под больницей Аль-Шифа, которую боевики используют для своих нужд. Жителей севера Газы призывают идти на юг и не становиться живым щитом для террористов ХАМАСа. По словам израильского генерала, мирные граждане найдут "лучше условия" на юге Газы. По данным зарубежных СМИ, израильские танки уже были замечены на северной границе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что число погибших украинцев в Израиле растет. Несколько человек, в том числе и дети, получили ранения и находятся в больницах.