У секторі Газа вибухи, немає зв'язку та електрики: що відомо про наземну операцію Ізраїлю (відео)

Танки Ізраїлю вже зайшли до Гази

Влада Ізраїлю прийняла рішення розпочати наземну операцію в секторі Газа, хоча раніше світ закликав Ізраїль відмовитися від інтенсивних боїв у міських умовах. ЦАХАЛ "готовий на всіх фронтах" забезпечуватиме безпеку своєї країни.

Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Даніель Хагарі, повідомляє Fox News. З його слів, армія Ізраїлю розширить свої наземні маневри.

Ізраїль в останні кілька годин посилив свої атаки на бойовиків у секторі Газа. Місцеві повідомляють, що через удари авіабомбами перестали працювати зв’язок та інтернет. Палестинська телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв’язку в секторі Газа, в п’ятницю ввечері опублікувала заяву про те, що "інтенсивне бомбардування за останню годину призвело до руйнування всіх міжнародних маршрутів, що залишилися, що з’єднують сектор Газа із зовнішнім світом". Це призвело до "повної перерви у наданні телекомунікаційних послуг".

"ВПС активно атакують підземні цілі та інфраструктури ХАМАСу. Після настань в останні кілька днів, сьогодні ввечері наші сухопутні війська розширять свої наземні операції. ЦАХАЛ діє у всіх вимірах", — сказав Даніель Хагарі.

Також він додав, що ЦАХАЛ знайшов секретну сферу ХАМАС під лікарнею Аль-Шифа, яку бойовики використовують для своїх потреб. Жителів півночі Гази закликають йти на південь і не ставати живим щитом для терористів ХАМАСу. За словами ізраїльського генерала, мирні громадяни знайдуть "кращі умови" на півдні Гази. За даними закордонних ЗМІ, ізраїльські танки вже помітили на північному кордоні Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зростає. Декілька людей, у тому числі й діти, отримали поранення та перебувають у лікарнях.