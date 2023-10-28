Танки Ізраїлю увійшли до сектору Гази: що там відбувається зараз

Офіційної заяви ЦАХАЛу з приводу початку наземної операції немає

Увечері у п’ятницю, 27 жовтня, з’явилися повідомлення, що Ізраїль розпочав наземну операцію у секторі Гази. Майор ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські війська та танки увійшли на його територію.

Як повідомляє New York Times, військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ веде бойові дії всередині Сектору Гази. Однак він не став уточнювати, чи це початок повномасштабної наземної операції. Він зазначив, що протягом двох днів ізраїльські сили та танки робили невеликі вилазки до Гази.

"Наші війська та танки знаходяться всередині Сектору Гази — вони стріляють і вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора", — сказав майор Дінар.

Інший військовий чиновник контр-адмірал Даніель Хагарі 27 жовтня заявив журналістам, що сухопутні сили Ізраїлю "розширюють" свою активність у секторі Гази, також не надавши подробиць. Він додав, що військові літаки завдавали ударів по підземній "терористичній інфраструктурі".

Водночас два американських неназваних джерела в Білому домі повідомили, що удари Ізраїлю по Сектору Гази виглядають як початок наземного наступу. Однак вони наголосили, що масштаб операції ще не зрозумілий.

ЦАХАЛ розширив сухопутні дії в Газі, проте прямо не заявив, що йдеться про початок масштабної наземної операції, пишуть "Вісті Ізраїлю". Палестинські джерела повідомляють про атаки із застосуванням бронетехніки та авіації. У Пентагоні закликають Ізраїль мінімізувати втрати серед населення. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення бойових дій. Ізраїль категорично відкинув такий заклик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 27 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), вже вдруге направила свої війська та танки до Сектору Гази. Під час рейду ізраїльські захисники завдали ударів об’єктам терористичного угруповання ХАМАС.