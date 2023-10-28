"Ізраїль лише пішак": Ердоган на пропалестинському мітингу назвав "винних" за удари по Газі

У Туреччині відбувся масштабний мітинг на підтримку Сектору Газа

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на багатотисячному мітингу на підтримку Палестини у Стамбулі та жорстко розкритикував Ізраїль та Захід загалом, а також натякнув на можливість релігійної війни.

Виступ Ердогана транслював турецьке видання Anadolu. Зокрема він заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією і додав, що Туреччина нічого не винна Ізраїлю.

При цьому він заявив, що Газа ще сотню років була частиною Османської імперії, яку вона не збиралася втрачати, а тому питання життя мешканців регіону для Туреччини є дуже близьким.

"Чим була Газа в Палестині в 1947 році, чим вона є сьогодні? Ізраїль, як ти сюди потрапив? Як ви потрапили? Ви загарбник, ви організація", — заявив Ердоган і додав, що Ізраїль "є пішаком у регіоні", який можуть легко розміняти.

При цьому він активно критикував Захід, який він прямо звинуватив в організації "різанини в секторі Гази" і натякнув на можливість нової релігійної війни між християнами та мусульманами. При цьому він заявив, що Захід масово вбивав євреїв у газових камерах, маючи на увазі дії нацистської Німеччини, а також "стирав з лиця землі міста разом із їхніми жителями за допомогою атомних бомб".

"Справжні господарі гри в регіоні — це ті, хто "дозволяє витівки" ізраїльській владі, Ізраїль і кроку не може зробити без огляду на них", — заявив Ердоган.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 28 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) направила свої війська та танки до Сектору Газа. Поки що офіційна влада не заявляє про початок повноцінної наземної операції, але ситуація поступово виходить за рамки звичайних рейдів.