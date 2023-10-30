"Не дно, а днище": ХАМАС выдал медведчука за пленного израильского офицера, в сети истерика

Пользователи соцсетей предположили, что террористы научились делать фейки у россиян

Боевики ХАМАС, напавшие на Израиль, похвастались о якобы взятии в плен израильского офицера Ицхака Брика, опубликовав "его фото" в сети. На деле же это оказалась фотография путинского кума и украинского предателя виктора медведчука во время его задержания СБУ в апреле 2022 года.

Террористы утверждают, что взятый ими в плен человек якобы был одним из тех, кто занимался подготовкой армии к обороне и наземным операциям в секторе Газы. Соответствующая информация об этом распространилась в сети.

ХАМАС заявил об "успехах" бригады Аль-Кассам, которая является военнизированным ответвлением этой группировки. Якобы ей удалось взять в плен офицера, но хвастаясь об этом в сети боевики серьезно оконфузились, выставив известную многим фотографию медведчука, ставшую уже давно мемом, пишет OBOZ.UA.

При этом Израильские СМИ не сообщали о том, что Ицхак Брик попал в плен к террористам. Офицер, к слову, ранее служил в бронетанковом корпусе командиром бригады, дивизии и войск, был командиром военных училищ. Около десяти лет он был на должности комиссара военного омбудсмена Израиля.

Реакция социальных сетей

Пользователи сети уже успели оценить всю нелепость этой ситуации. Некоторые, к слову, подметили, что террористы, видимо, учились создавать "качественные" фейки у россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты запустили в сети фейк об украинском оружии у боевиков ХАМАС. При этом в СтратКоме ВСУ не исключают, что атаку террористов на Израиль могла подготовить рф.