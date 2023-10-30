"Не дно, а днище": ХАМАС видав медведчука за полоненого ізраїльського офіцера, у мережі істерика

Користувачі соцмереж припустили, що терористи навчилися робити фейки у росіян

Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, похвалилися про нібито взяття в полон ізраїльського офіцера Іцхака Бріка, опублікувавши "його фото" у мережі. Насправді ж це виявилася фотографія путінського кума та українського зрадника віктора медведчука під час його затримання СБУ у квітні 2022 року.

Терористи стверджують, що взята ними в полон людина нібито була однією із тих, хто займався підготовкою армії до оборони та наземних операцій у секторі Гази. Відповідна інформація про це поширилась у мережі.

ХАМАС заявив про "успіхи" бригади Аль-Кассам, яка є воєнізованим відгалуженням цього угруповання. Нібито їй вдалося взяти в полон офіцера, але вихваляючись про це в мережі бойовики серйозно сконфузилися, виставивши відому багатьом фотографію медведчука, яка вже давно стала мемом, пише OBOZ.UA.

Ізраїльські ЗМІ не повідомляли про те, що Іцхак Брік потрапив у полон до терористів. Офіцер, до речі, раніше служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ. Близько десяти років він був на посаді комісара військового омбудсмена Ізраїлю.

Реакція соціальних мереж

Користувачі мережі вже встигли оцінити всю безглуздість цієї ситуації. Деякі, до речі, зауважили, що терористи, мабуть, вчилися створювати "якісні" фейки у росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти запустили у мережі фейк про українську зброю у бойовиків ХАМАС. При цьому в СтратКомі ЗСУ не виключають, що атаку терористів на Ізраїль могла підготувати рф.