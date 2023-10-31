Отец погибшей в Газе немки опроверг заявление президента Израиля: новые детали убийства

Девушка вместе с друзьями пыталась убежать от обстрелов

Отец похищенной террористами ХАМАС немки Шани Лук рассказал, как на самом деле убили ее дочь. Он опроверг ранее сделанное заявление израильского президента Ицхака Герцога о том, что боевики обезглавили девушку.

По словам отца, ее убили во время фестиваля. Об этом сообщает Daily Mail.

Ниссим Лук рассказал, что его 22-летняя дочь танцевала со своими друзьями на фестивале электронной музыки возле кибуца Реим в Израиле, в 30 километрах от Сектора Газа. Именно в тот момент произошло нападение боевиков. Они открыли хаотичную стрельбу. Шани и ее друзья пытались убежать от резни на своей машине. Но им не удалось. Вооруженные террористы ХАМАС расстреляли автомобиль и убили его дочь мгновенно.

Более трех недель семья Шани ждала новость о том, что их дочь пережила атаку ХАМАС. Но убийство подтвердилось.

Напомним, что видео с похищением Шани Лук одним из первых распространилось по сети. На шокирующих кадрах можно было видеть, как террористы увозят изувеченное тело девушки в неизвестном направлении. В сети быстро установили, что девушка является участницей музыкального фестиваля, родом из Германии. Её узнали по татуировкам на ногах.

Ранее "Телеграф" писал, что 30 октября ее мать Рикарда Люк в эфире немецких телеканалов RTL и ntv подтвердила смерть девушки.