Батько загиблої в Газі німкені спростував заяву президента Ізраїлю: нові деталі вбивства

Дівчина разом із друзями намагалася втекти від обстрілу

Батько викраденої терористами ХАМАС німкені Шані Лук розповів, як насправді вбили її дочку. Він спростував раніше зроблену заяву ізраїльського президента Іцхака Герцога про те, що бойовики обезголовили дівчину.

За словами батька, її було вбито під час фестивалю. Про це повідомляє Daily Mail.

Ніссім Лук розповів, що його 22-річна дочка танцювала зі своїми друзями на фестивалі електронної музики біля кібуца Реїм в Ізраїлі, за 30 кілометрів від Сектору Газа. Саме в той момент стався напад бойовиків. Вони відкрили хаотичну стрілянину. Шані та її друзі намагалися втекти від різанини на своїй машині. Але їм не вдалось. Озброєні терористи ХАМАС розстріляли автомобіль та вбили його доньку миттєво.

Понад три тижні родина Шані чекала новину про те, що їхня донька пережила атаку ХАМАС. Але вбивство підтвердилося.

Нагадаємо, що відео з викраденням Шані Лук одним із перших поширилося по мережі. На шокуючих кадрах можна було бачити, як терористи відвозять понівечене тіло дівчини у невідомому напрямку. У мережі швидко встановили, що дівчина є учасницею музичного фестивалю та родом із Німеччини. Її впізнали за татуюванням на ногах.

Раніше "Телеграф" писав, що 30 жовтня її мати Рікард Люк в ефірі німецьких телеканалів RTL і ntv підтвердила смерть дівчини.