Дівчина була в реанімації: рідні розповіли про долю найвідомішої заручниці ХАМАС

Мати дівчини повідомила страшні подробиці

Викрадена ХАМАС 22-річна громадянка Німеччини Шані Лук, яку понівечили та викрали однією з перших під час нападу ХАМАС на Ізраїль, загинула у полоні. У заручниках у терористів залишаються ще приблизно 13 німецьких громадян.

Про це пише видання BILD. У повідомленні йдеться, що про смерть дівчини розповіла її мати Рікард Люк в ефірі німецьких телеканалів RTL і ntv.

"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих", — повідомила вона.

Нагадаємо, що після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у мережі почали з’являтися відео з тортурами та вбивствами мирних громадян. На одному з таких відео була знята дівчина, якій, зважаючи на все, зламали ноги, і вивезли в Сектор Газа. У мережі швидко встановили, що дівчина є відвідувачкою музичного фестивалю, що родом із Німеччини. Її впізнали за татуюванням на ногах.

Шані Лук зі своєю матір’ю

Видання пыдтвердило, що Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Газа. Родичі вимагали від уряду Німеччини допомогти її звільнити. Пізніше їм повідомили, що Шані перебуває у лікарні на півночі сектора. У неї, нібито, діагностовано тяжку травму голови.

Раніше "Телеграф" повідомив, що влада Ізраїлю прийняла рішення розпочати наземну операцію в секторі Газа, хоча раніше світ закликав Ізраїль відмовитися від інтенсивних боїв у міських умовах.

Детальніше про війну в Ізраїлі читайте у статті "Війна Ізраїлю з ХАМАСом: ситуація загострюється, торги тривають, і як це вплине на Україну".