США треба було відволікти від України: у ХАМАС визнали, кому був вигідним напад на Ізраїль

Ізраїль проводить поетапну операцію у Секторі Газа

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня був вигідним для росії. Це мало відволікти США від війни в Україні.

Про це в ефірі єгипетського телеканалу Sada Elbalad TV заявив член політбюро ХАМАС Халід Машаль. За його словами, з росії надходили коментарі, що операція 7 жовтня "викладатиметься у військових академіях".

Машаль також заявив, що у Китаї нібито думають провести аналогічну атаку на Тайвані. Крім того, він висловив сподівання, що терористична організація "Хізбалла" також розпочне повномасштабну війну з Ізраїлем. "ХАМАС вимагає цього від своїх друзів", - заявив Машаль.

Варто зазначити, у неділю, 29 жовтня, що бойовики "Хізбалли" обстріляли з території Південного Лівану спостережний пост ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю біля кібуца Місгав-Ам. Мешканцям кібуцу було наказано не залишати захищені приміщення. Ізраїльська армія своєю чергою відповіла на обстріл вогнем у відповідь.

Водночас The New York Times з посиланням на американських офіційних осіб повідомляє, що Ізраїль призупинив повномасштабну наземну операцію в Секторі Газа. Натомість прийнято рішення замінити її кількома обмеженими наземними атаками.

Зазначається, що це рішення узгоджується з пропозиціями, які міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно зробив ізраїльським колегам. Видання нагадує, що початкові плани ізраїльського вторгнення стривожили офіційних осіб США, які висловили стурбованість відсутністю досяжних військових цілей та тим, що ізраїльські військові ще не готові розпочати наземне вторгнення.

Ізраїльтяни покращили та вдосконалили свій план після узгоджених зусиль Остіна та інших офіційних осіб, заявив у суботу американський чиновник, говорячи на умовах анонімності, щоб описати планування війни між союзниками. Однак представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що Сполучені Штати не говорили Ізраїлю, що робити, і, як і раніше, підтримують наземне вторгнення.

За словами американських чиновників, іншими чинниками, які також швидше за все вплинули на військове планування Ізраїлю, є можливий вплив на переговори щодо захоплення заручників і той факт, що ізраїльські політичні та військові лідери розділилися у думках щодо того, як, коли і навіть чи варто вторгатися. Але нинішні та колишні представники Пентагону, а також колишні американські командири, які проводили військові операції в містах, заявили в суботу, що Ізраїль, зважаючи на все, проводить поетапну операцію, при цьому дрібніші розвідувальні підрозділи просуваються в Сектор Гази, щоб виявити бойовиків ХАМАС, вступити з ними в бій та ідентифікувати їх.

Нагадаємо, увечері у п’ятницю, 27 жовтня, з’явилися повідомлення, що Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Газа. Представник ЦАХАЛу майор Нір Дінар заявив, що ізраїльські війська та танки увійшли на його територію.