США нужно было отвлечь от Украины: в ХАМАС признали, кому было выгодно нападение на Израиль

Израиль проводит поэтапную операцию в Секторе Газа

Нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября было выгодно россии. Это должно было отвлечь США от войны в Украине.

Об этом в эфире египетского телеканала Sada Elbalad TV заявил член политбюро ХАМАСа Халид Машаль. По его словам, из рф поступали комментарии, что операция 7 октября "будет преподаваться в военных академиях".

Машаль также заявил, что в Китае якобы думают провести аналогичную атаку на Тайване. Кроме того, он выразил надежду, что террористическая организация "Хизбалла" также начнет полномасштабную войну с Израилем. "ХАМАС требует этого от своих друзей", — заявил Машаль.

Стоит отметить, в воскресенье, 29 октября, что боевики "Хизбаллы" обстреляли с территории Южного Ливана наблюдательный пост ЦАХАЛа на севере Израиля, возле кибуца Мисгав-Ам. Жителям кибуца приказано не покидать защищенные помещения. Израильская армия в свою очередь ответила на обстрел ответным огнем.

В то же время The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц сообщает, что Израиль приостановил полномасштабную наземную операцию в Секторе Газа. Вместо этого принято решение заменить ее несколькими ограниченными наземными атаками.

Отмечается, что это решение согласуется с предложениями, которые министр обороны США Ллойд Остин недавно сделал своим израильским коллегам. Издание напоминает, что первоначальные планы израильского вторжения встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей и тем, что израильские военные еще не готовы начать наземное вторжение.

Израильтяне улучшили и усовершенствовали свой план после согласованных усилий Остина и других официальных лиц, заявил в субботу американский чиновник, говоря на условиях анонимности, чтобы описать планирование войны между союзниками. Однако представители администрации Байдена настаивают на том, что Соединенные Штаты не говорили Израилю, что делать, и по-прежнему поддерживают наземное вторжение.

По словам американских чиновников, другими факторами, которые также, скорее всего, повлияли на военное планирование Израиля, являются возможное влияние на переговоры по захвату заложников и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях относительно того, как, когда и даже стоит ли вторгаться. Но нынешние и бывшие представители Пентагона, а также бывшие американские командиры, проводившие военные операции в городах, заявили в субботу, что Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, при этом более мелкие разведывательные подразделения продвигаются в сектор Газа, чтобы обнаружить боевиков ХАМАС, вступить с ними в бой и идентифицировать их.

Напомним, вечером в пятницу, 27 октября, появились сообщения, что Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа. Представитель ЦАХАЛа майор Нир Динар заявил, израильские войска и танки вошли на его территорию.