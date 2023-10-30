Девушка была в реанимации: родные рассказали о судьбе самой известной заложницы ХАМАС

Мать девушки сообщила страшные подробности

Похищенная ХАМАС 22-летняя гражданка Германии Шани Лук, которую изувечили и похитили одной из первых во время нападения ХАМАС на Израиль, погибла в плену. В заложниках у террористов остаются еще примерно 13 немецких граждан.

Об этом сообщило издание BILD. В сообщении говорится, что о смерти девушки рассказала ее мать Рикарда Люк в эфире немецких телеканалов RTL и ntv.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", — сообщила она.

Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в сети начали появляться видео с пытками и убийствами мирных граждан. На одном из таких видео была запечатлена девушка, которой, судя по всему, сломали ноги, и вывезли в Сектор Газа. В сети быстро установили, что девушка является посетительницей музыкального фестиваля, родом из Германии. Её узнали по татуировкам на ногах.

Шани Лук со своей матерью

Издание подтвердило, что Шани Люк приехала в Израиль на музыкальный фестиваль, который проходил недалеко от границы с сектором Газа. Родственники требовали от правительства Германии помочь освободить её. Позже им сообщили, что Шани находится в больнице на севере сектора. У неё, якобы, диагностирована тяжёлая травма головы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что власти Израиля приняли решение начать наземную операцию в секторе Газа, хотя ранее мир призвал Израиль отказаться от интенсивных боев в городских условиях.

Подробнее о войне в Израиле читайте в статье "Война Израиля с ХАМАС: ситуация накаляется, торги продолжаются и как это скажется на Украине".