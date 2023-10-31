ЦАХАЛ знищив одного з терористів, які керували нападом на Ізраїль, та показав відео

Минулої доби Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 300 цілям у секторі Гази

У ході авіаудару, завданого Ізраїлем пізно ввечері в понеділок, 30 жовтня, було ліквідовано командира батальйону ХАМАС "Бейт-Лахія" Насіма Абу Аджина. Він командував терористами, які вранці 7 жовтня вчинили напади на кібуц Ерез та селище Нетів а-Асара, де вбили десятки ізраїльтян.

Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Серед іншого, Насім Абу Аджин також брав участь у розробці стратегії використання терористами ХАМАС дронів та парапланів для нападу на Ізраїль.

Усього минулої доби Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 300 цілям у секторі Газа, пов’язаних з ХАМАС. Командування ЦАХАЛ додало, що наземні, повітряні та морські сили Армії оборони Ізраїлю вразили пускові установки ракет, входи в тунелі на межі сектора Гази та оперативні пункти командування ХАМАС.

Нагадаємо, терористи ХАМАС рано вранці 7 жовтня вчинили напад на Ізраїль, проникнувши на його територію та вбивши 1400 мирних жителів, серед яких багато жінок та дітей. Ще 240 людей бойовики взяли у заручники. Після цього Ізраїль розпочав операцію зі знищення терористів. Спочатку це були повітряні удари по об’єктах терористів у секторі Гази, тепер здійснюється наземна операція — війська ЦАХАЛ увійшли до Гази.

Як повідомляв "Телеграф", батько викраденої терористами ХАМАС німкені Шані Лук розповів, як насправді вбили його дочку. Він спростував раніше зроблену заяву ізраїльського президента Іцхака Герцога про те, що бойовики обезголовили дівчину.