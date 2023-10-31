Израиль продолжает наземную операцию в Газе, ХАМАС заявил, что ударил по бойцам ЦАХАЛа ракетами

ЦАХАЛ действует в Газе медленно, чтобы оставить открытой возможность переговоров по освобождению заложников

ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Газе, расширяя их по мере необходимости. В свою очередь ХАМАС заявил, что его боевики ударили противотанковыми ракетами по силам Израиля в Газе рано утром 31 октября.

По словам очевидцев, 30 октября израильские силы атаковали главную дорогу Газы с севера на юг и сам город Газа с двух направлений. Израиль заявил, что его войска освободили солдата из плена ХАМАС — одного из 239 заложников, захваченных террористами 7 октября, пишет Reuters.

Бригады "Аль-Кассам", вооруженное крыло ХАМАСа, заявили, что рано утром 31 октября боевики вступили в бой с израильскими силами в Газе. Они добавили, что применили пулеметы и нанесли удары противотанковыми ракетами местного производства по четырем израильским машинам. Также боевики нанесли удары по двум израильским танкам и бульдозерам на северо-западе сектора Газа.

Из-за растущего числа погибших гражданских в Газе, США — главный союзник Израиля, и другие страны призвали Тель-Авив на время остановить боевые действия, чтобы завезти туда гуманитарную помощь. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласен на это.

"Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет", — заявил Нетаньяху.

В то же время, ЦАХАЛ действует в Газе медленно. Такая тактика избрана для того, оставить открытой возможность переговоров по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари вечером 30 октября во время брифинга заявил, что израильская армия продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа. В Газу входят дополнительные силы пехоты, бронетехники и боевой инженерии. За сутки были ликвидированы десятки террористов. По словам Хагари, военный план выполняется и операция будет продолжаться в соответствии с задачами.

"На севере, ранее сегодня (30 октября, – ред.), мы ликвидировали террористическую ячейку, которая пыталась обстрелять Израиль в районе Рош ха-Никра. Силы ЦАХАЛ атаковали разные объекты террористической инфраструктуры Хезболлы в ответ на ракетные обстрелы Израиля", – отметил он.

В то же время, ХАМАС продвигает сделку с россией по освобождению 8 захваченных российских граждан. В обмен они требуют военную помощь, в частности системы ПВО. По данным источников, сделка обсуждалась во время визита делегации ХАМАСа в Москву 26 октября, пишут "Вести Израиля".

Как сообщал "Телеграф", израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель гражданки Германии, которую похитил ХАМАС во время нападения на Израиль. Он рассказал жуткие подробности.