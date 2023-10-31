Ізраїль продовжує наземну операцію в Газі, ХАМАС заявив, що вдарив по бійцях ЦАХАЛу ракетами

ЦАХАЛ діє у Газі повільно, щоб залишити відкритою можливість переговорів щодо звільнення заручників

ЦАХАЛ продовжує бойові дії в Газі, розширюючи їх у міру потреби. Своєю чергою ХАМАС заявив, що його бойовики вдарили протитанковими ракетами по силах Ізраїлю в Газі вранці 31 жовтня.

За словами очевидців, 30 жовтня ізраїльські сили атакували головну дорогу Гази з півночі на південь та саме місто Газа з двох напрямків. Ізраїль заявив, що його війська звільнили солдата з полону ХАМАС — одного із 239 заручників, захоплених терористами 7 жовтня, пише Reuters.

Бригади "Аль-Кассам", озброєне крило ХАМАСу, заявили, що рано-вранці 31 жовтня бойовики вступили в бій з ізраїльськими силами в Газі. Вони додали, що застосували кулемети та завдали ударів протитанковими ракетами місцевого виробництва по чотирьох ізраїльських машинах. Також бойовики завдали ударів по двох ізраїльських танках та бульдозерах на північному заході сектора Гази.

Через зростання кількості загиблих цивільних у Газі, США — головний союзник Ізраїлю, та інші країни закликали Тель-Авів на якийсь час зупинити бойові дії, щоб завезти туди гуманітарну допомогу. Однак прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погоджується на це.

"Заклики до припинення вогню — це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", — заявив Нетаньяху.

Водночас ЦАХАЛ діє в Газі повільно. Така тактика обрана для того, щоб залишити відкритою можливість переговорів щодо звільнення заручників, захоплених ХАМАС.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі увечері 30 жовтня під час брифінгу заявив, що ізраїльська армія продовжує розширювати наземну операцію в секторі Гази. У Газу входять додаткові сили піхоти, бронетехніки та бойової інженерії. За добу було ліквідовано десятки терористів. За словами Хагарі, військовий план виконується й операція продовжуватиметься відповідно до завдань.

"На півночі, раніше сьогодні (30 жовтня, – ред.), ми ліквідували терористичний осередок, який намагався обстріляти Ізраїль у районі Рош ха-Нікра. Сили ЦАХАЛ атакували різні об’єкти терористичної інфраструктури Хезболли у відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю", – зазначив він.

У той же час, ХАМАС просуває угоду з росією зі звільнення 8 захоплених російських громадян. В обмін вони вимагають військової допомоги, зокрема системи ППО. За даними джерел, операція обговорювалася під час візиту делегації ХАМАСу до Москви 26 жовтня, пишуть "Вісті Ізраїлю".

Як повідомляв "Телеграф", ізраїльський президент Іцхак Герцог підтвердив загибель громадянки Німеччини, яку викрав ХАМАС під час нападу на Ізраїль. Він розповів моторошні подробиці.