Боевики в Йемене объявили войну Израилю и нанесли ракетный удар: сделано официальное заявление

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку

Конфликт Израиля и ХАМАС, судя по всему, продолжает разрастаться. Боевики Йемена сообщили о военной операции против Израиля и ракетном ударе.

Так, по словам представителя "Вооруженных сил" хуситов Йемена бригадного генерала Яхья ас-Сари, они нанесли удары ракетами и дронами по целям в Израиле. Также там пообещали продолжать такие действия и в будущем.

"Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится", — сказал он.

Сари также опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что военная операция нацелена "на недра сионистского образования в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления".

Стоит отметить, что ранее 31 октября ЦАХАЛ информировал об отслеживании и перехвате ракеты класса "земля-земля" и беспилотников, нацеленных на город Эйлат.

Для справки: В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. Заявление об ударах было сделано руководство мятежного движения "Ансар Аллах" (проиранских хуситов).

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль продолжает наземную операцию в Газе, а ХАМАС заявил, что ударил по бойцам ЦАХАЛа ракетами.