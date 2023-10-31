Єменські хусити оголосили війну Ізраїлю. Хто це взагалі такі і наскільки це серйозно

Бойовики взялися гатити балістикою і дронами

З продовженням наземної операції Ізраїлю до конфлікту приєдналися ще одні "гравці" — бойовики-хусити з Ємену. Те, що довгий час перебувало на рівні побоювань, здається почало перетворюватися на реальність. У вівторок хусити оголосили війну Ізраїлю, обстрілявши його балістикою і дронами, які були збиті.

Хто такі єменські хусити

Єменські хусити це не офіційний Ємен як держава. Хусити є послідовниками заїдської гілки шиїтського ісламу, до якої належить приблизно 25% населення країни. Вони називають себе "Ансар Аллах", що означає "прибічники Бога". Після об’єднання Північного та Південного Ємену в 1990 році хусити підняли серію повстань, а у 2014 році захопили столицю Сану, розпочавши громадянську війну, яка триває досі.

Єменські хусити

Фактично хусити контролюють переважну більшість півночі Ємену, раніше регулярно запускали ракети та безпілотники в бік сусідньої Саудівської Аравії (аеропорти та нафтові об’єкти Aramco) та інколи заявляли про напади на ОАЕ.

Бойовики отримують навчання, техніку та все більш досконалу зброю, включаючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, від Ірану та його союзника з Лівану, шиїтського угруповання Хезболла. Їхній арсенал наскільки серйозний, що бойовики навіть влаштовують військові паради із брязканням зброєю та вихвалянням різними ракетами:

Хронологія нападу

Хусити висловили підтримку палестинцям і погрожували Ізраїлю після подій на початку жовтня. Вони стверджували, що володіють ракетою Toufan, яка може мати дальність дії 1350–1950 км та може вразити Ізраїль.

31 жовтня представник командування армії єменських хуситів Яхья Сарія оголосив, що їхні збройні сили беруть на себе відповідальність за ракетний обстріл Ейлата та запуск у бік Ізраїлю ударних безпілотних літаків. За словами Сарії, у бік "ізраїльського ворога" було запущено "безліч ракет і БПЛА".

Сарія зазначив, що це — третя "операція" проти Ізраїлю. Атаки продовжуватимуться доти, поки не закінчиться ізраїльська агресія у Газі.

Про яку атаку мова: ЦАХАЛ заявляв, що 31 жовтня біля Ейлата вперше для перехоплення повітряної мети було задіяно систему ПРО "Хец" (Arrow). Йдеться про перехоплення ракети класу "земля-земля", запущеної по території Ізраїлю. Крім того, літаки ЦАХАЛу перехопили інші повітряні цілі у цьому районі. Усі перехоплення було здійснено за межами території держави Ізраїль. Вторгнення в ізраїльський повітряний простір не зафіксовано.

Ще раніше до цього, 20 жовтня, військовий корабель ВМС США USS Carney збив 3 наземні ракети, а також кілька безпілотників, які були запущені підтримуваними Іраном силами хуситів у Ємені. Повітряні цілі, ймовірно, прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно до цілей в Ізраїлі".

Арсенал зброї: від балістики до дронів

Відстань між Єменом та Ізраїлем сягає 1700 км

Портал Defense Express справедливо зазначає, що відстань між Єменом та Ізраїлем становить аж 1700 км. Попри це хусити можуть бити по Ізраїлю балістичними та крилатими ракетами, які постачає їм Іран.

Серед представленого на їхньому параді озброєння була ракета Ghadr-F (місцева назва Toufan) — саме її 31 жовтня хусити запустили по Ізраїлю. Але її збили. Серед балістичних ракет хуситів вона єдина, яка може досягти Ізраїлю, бо має дальність у 2000 км та вагу бойової частини у 750-800 кг.

Ghadr-F або Toufan

Окрім балістичної ракети Toufan, хусити мають у своєму арсеналі ще таке:

балістична ракета, версія іранської Rezvan, яка має дальність у 1400 км;

Khaybar Shekan з дальністю 1450 км, є найбільш далекобійною версією твердопаливних ракет, які є розвитком Fateh-110;

Zolfaqar з дальністю до 700 км.

крилаті ракети лінійки Quds, які є версіями іранських Soumar. У версії Quds-3 та Quds-4 для неї задекларована дальність у 2000 км, що дозволяє здійснювати запуски проти Ізраїлю.

лінійки Quds, які є версіями іранських Soumar. У версії Quds-3 та Quds-4 для неї задекларована дальність у 2000 км, що дозволяє здійснювати запуски проти Ізраїлю. дрони-камікадзе Shahed-136 з дальністю в 2500 км.

Для ураження Ізраїлю зі своєї території єменські хусити з балістичних ракет можуть використовувати лише Ghadr-F. Що цікаво — балістичні ракети будуть летіти над Саудівською Аравією, яка підтримує іншу сторону громадянської війни у Ємені.

Нагадаємо, терористи ХАМАС рано вранці 7 жовтня вчинили напад на Ізраїль, проникнувши на його територію та вбивши 1400 мирних жителів, серед яких багато жінок та дітей. Ще 240 людей бойовики взяли у заручники. Після цього Ізраїль розпочав операцію зі знищення терористів. Спочатку це були повітряні удари по об’єктах терористів у секторі Гази, тепер здійснюється наземна операція — війська ЦАХАЛ увійшли до Гази.