Число погибших в Израиле украинцев растет: у МИД цифры отличаются

Большинство погибших будут похоронены в Израиле

Посол Украины Михаэль Бродский заявил, что количество украинцев, погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль, возросло до 25 человек. В то же время в МИД Украины говорят другие данные.

На пресс-конференции в Укринформ Бродский сказал, что большинство погибших имели двойное гражданство. Многие из них будут похоронены именно в Израиле, потому как там живут их семьи. В то же время два человека обратились, чтобы похоронить своих родственников в Украине.

"Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов", – сказал он.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина подтверждает гибель 21 человека в Израиле.

"МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — четверо погибших, среди которых трое детей, и шесть раненых", – подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 октября Олег Николенко заявил о 21 погибшем украинце в Израиле. При этом он сказал, что три человека погибли в секторе Газа — двое детей и один взрослый. Еще шесть человек, трое из которых дети, получили ранения.