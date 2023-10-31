Число загиблих в Ізраїлі українців зростає: у МЗС цифри відрізняються

Більшість загиблих буде поховано в Ізраїлі

Посол України Міхаель Бродський заявив, що кількість українців, які загинули під час нападу ХАМАС на Ізраїль, зросла до 25 осіб. Водночас у МЗС України кажуть інші дані.

На пресконференції в Укрінформ Бродський сказав, що більшість загиблих мали подвійне громадянство. Багато хто з них буде похований саме в Ізраїлі, бо там живуть їхні родини. Водночас дві людини звернулися, щоби поховати своїх родичів в Україні.

"З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", – сказав він.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що Україна підтверджує загибель 21 людини в Ізраїлі.

"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У секторі Газа — четверо загиблих, серед яких троє дітей, і шість поранених", – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 жовтня Олег Ніколенко заявив про 21 загиблого українця в Ізраїлі. При цьому він сказав, що троє людей загинули в секторі Газа — двоє дітей та один дорослий. Ще шестеро людей, троє з яких діти, отримали поранення.