Ховався у тунелях під табором біженців: в Ізраїлі заявили про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС

Підрозділ ХАМАС, керівника якого було ліквідовано, брало участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня

Під час атаки Ізраїлю по Сектору Газа 31 жовтня в районі Джабалія було ліквідовано одного з ватажків ХАМАСу. До речі, в міністерстві охорони здоров’я Гази кажуть, що удар припав на табір біженців, через що 50 людей загинуло.

Як повідомляє Times of Israel, армія оборони Ізраїлю повідомила, що в результаті авіаудару було знищено командира батальйону ХАМАС "Центральна Джабалія" Ібрагім Біарі, а також кілька інших високопоставлених бойовиків.

При цьому зазначається, що удар також спричинив руйнування підземних тунелів, що призвело до обвалу кількох сусідніх будівель. У ЦАХАЛ повідомляють, що Біарі був одним із командирів ХАМАСу, які брали участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня. Йому підпорядковувався елітний підрозділ "Нухба".

Ібрагім Біарі

Армія Ізраїлю повідомляє також про те, що авіаудар по Джибалії був частиною масштабнішого обстрілу інфраструктури ХАМАС. Крім того, там повторили заклик до мирних жителів, що їм варто перебратися на південь Сектору Газа для власної безпеки.

Раніше ми писали про те, що бойовики в Ємені оголосили війну Ізраїлю і завдали ракетного удару.