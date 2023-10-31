Нова трагедія у Секторі Газа: палестинці заявляють про приліт у таборі біженців (відео, фото)

Ізраїль ситуацію поки що не коментував

У Секторі Газа, де відбувається протистояння Ізраїлю та ХАМАС, знову трагедія. Надпотужніший вибух пролунав просто в таборі біженців в Джабалія, що на півночі регіону.

Про це повідомляють західні ЗМІ. Так, за даними агентства AFP, яке посилається на заяву Міністерства охорони здоров’я сектору Газа (контролюється ХАМАС), внаслідок удару по табору біженців уже відомо про щонайменше 50 загиблих. Ще 150 людей отримали поранення. Деякі й досі перебувають під завалами будівель.

У трагедії Мінздав Гази звинувачує Ізраїль, який нібито завдав удару по цьому місцю скупчення людей. На численних фото та відео з місця подій можна побачити гігантську вирву від вибуху та десятки тіл, які витягують з-під брил бетону. Дані матеріалі ми не публікуємо тут з морально-етичних міркувань, але побачити їх ви можете, перейшовши за посиланнями сюди чи сюди.

На відеозаписах із місця подій журналісти AFP нарахували близько 47 трупів. Удар був настільки потужним, що деякі палестинці не одразу зрозуміли, що сталося. Як зазначає один із очевидців, він спочатку подумав, що стався землетрус. Він додав, що люди й досі "перевозять залишки дітей, жінок і старих".

Пізніше у Мінздаві Гази заявили, що Ізраїль нібито скинув на це місце 6 1-тонних бомб, через що квартал був повністю зруйнований. Кількість жертв, за попередніми даними, зросла вже до 400. Примітно, що МВС Гази (ще одна структура ХАМАСу) оголосив про "400 вбитих і поранених", а потім повідомив, що було вбито "понад 100 людей".

Як зазначають ізраїльські ЗМІ, ЦАХАЛ раніше наполягав на тому, щоб усі мирні жителі залишили північну частину сектора Гази, яка фактично повністю була перетворена ХАМАСом на військовий плацдарм із підземними комунікаціями.

Нагадаємо, що минула масштабна трагедія у Газі сталася у середині жовтня. Тоді стався сильний вибух у баптистській лікарні Аль-Ахлі Аль-Арабі. Хамас заявляв про майже 500 загиблих та звинувачував в ударі Ізраїль, але ЦАХАЛ стверджує, що на заклад упала не їхня бомба.

Раніше ми писали про те, що бойовики в Ємені оголосили війну Ізраїлю і завдали ракетного удару.