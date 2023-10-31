Бойовики в Ємені оголосили війну Ізраїлю і завдали ракетного удару: зроблено офіційну заяву

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку

Конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, судячи з усього, продовжує розростатися. Бойовики Ємену повідомили про військову операцію проти Ізраїлю та ракетний удар.

Так, за словами представника "Збройних сил" хуситів Ємену бригадного генерала Яхья ас-Сарі, вони завдали ударів ракетами та дронами по цілях в Ізраїлі. Також там пообіцяли продовжувати такі дії і надалі.

"Ми продовжимо проводити якісніші атаки з використанням ракет і безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", — сказав він.

Сарі також опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що військова операція, націлена "на надра сіоністської освіти на підтримку пригніченого палестинського народу та його бойового опору".

Варто зазначити, що раніше 31 жовтня ЦАХАЛ інформував про відстеження та перехоплення ракети класу "земля-земля" та безпілотників, націлених на місто Ейлат.

Довідково: У Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами та збройними формуваннями бунтівників. Заяву про удари було зроблено керівництвом бунтівного руху "Ансар Аллах" (проіранських хуситів).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль продовжує наземну операцію в Газі, а ХАМАС заявив, що вдарив по бійцях ЦАХАЛу ракетами.