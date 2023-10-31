Мусульмани США висунули Байдену ультиматум: чим вони погрожують

Президента США закликають вплинути на Ізраїль

Наслідки війни в Ізраїлі продовжують впливати й на внутрішньополітичні процеси у США. Американці-мусульмани та деякі активісти Демократичної партії висунули президенту Джо Байдену ультиматум, у якому вимагають вжити негайних заходів для забезпечення припинення вогню в Секторі Гази.

Національна мусульманська демократична рада, до складу якої входять лідери Демократичної партії штатів, у яких ведуться гострі суперечки, таких як Мічиган, Огайо та Пенсільванія, закликала Байдена використати свій вплив на Ізраїль, щоб досягти припинення вогню до 17:00 за Вашингтоном (23:00 за Києвом) вівторка, 31 жовтня, пише Reuters. У відкритому листі під назвою "Ультиматум про припинення вогню 2023 року" мусульманські лідери пообіцяли мобілізувати мусульманських виборців.

Вони мають намір закликати американців відмовитися від схвалення, підтримки чи голосування за будь-якого кандидата, який підтримує "ізраїльський наступ проти палестинського народу". "Беззастережна підтримка вашої адміністрації, включаючи фінансування та озброєння, зіграла значну роль у продовженні насильства, яке спричиняє жертви серед цивільного населення, і підірвало довіру виборців, які раніше довіряли вам", — написала рада.

Видання наголошує, що співголовами-засновниками цієї організації є колишній член Конгресу США Кейт Еллісон, генеральний прокурор Міннесоти та перший мусульманин, обраний до Конгресу, і член Конгресу Андре Карсон від Індіани. Своєю чергою конгресвумен Рашида Тлаіб, палестиноамериканська законодавиця від Мічигану, у понеділок, 30 жовтня, опублікувала 90-секундне відео в соціальній мережі X, засуджуючи підтримку Байденом того, що вона назвала "кампанією геноциду Ізраїлю в Палестині", додавши "Не треба! Не розраховуйте на наш голос у 2024 році".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики Ємену заявили про початок військової операції проти Ізраїлю. За їхньою інформацією, вони завдали ударів ракетами та дронами по цілях в єврейській країні.