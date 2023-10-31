Мусульмане США выдвинули Байдену ультиматум: чем они угрожают

Президента США призывают повлиять на Израиль

Последствия войны в Израиле продолжают оказывать влияние и на внутриполитические процессы в США. Американцы-мусульмане и некоторые активисты Демократической партии выдвинули президенту Джо Байдену ультиматум, в котором требуют немедленных мер по обеспечению прекращения огня в Секторе Газа.

Национальный мусульманский демократический совет, в состав которого входят лидеры Демократической партии штатов Мичиган, Огайо и Пенсильвания призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль, чтобы достичь прекращения огня до 17:00 по Вашингтону (23:00 по Киеву) вторника, 31 октября, пишет Reuters. В открытом письме под названием "Ультиматум о прекращении огня 2023 года" мусульманские лидеры пообещали мобилизовать мусульманских избирателей.

Они намерены призвать американцев отказаться от одобрения, поддержки или голосования за любого кандидата, поддерживающего "израильское наступление против палестинского народа". "Безусловная поддержка вашей администрации, включая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в продолжении насилия, которое влечет за собой жертвы среди гражданского населения, и подорвало доверие избирателей, ранее доверявших вам", — написал совет.

Издание отмечает, что сопредседателями-основателями этой организации являются бывший член Конгресса США Кейт Эллисон, генеральный прокурор Миннесоты и первый мусульманин, избранный в Конгресс, и член Конгресса Андре Карсон от Индианы. В свою очередь конгрессмен Рашида Тлаиб, палестиноамериканская законодательница от Мичигана, в понедельник, 30 октября, опубликовала 90-секундное видео в социальной сети X, осуждая поддержку Байденом того, что она назвала "кампанией геноцида Израиля в Палестине, добавив "Не надо! Не рассчитывайте на наш голос в 2024 году".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что боевики Йемена заявили о начале военной операции против Израиля. По их информации, они нанесли удары ракетами и дронами по целям в еврейской стране.