"Успехи впечатляют": Израиль заявил о серьезном продвижении в Газе

Войска ведут боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки

Армия обороны Израиля добилась очередного успеха — ЦАХАЛ уже находится внутри города Газа и окружает его со всех направлений. Это значительное продвижение.

Такое заявление сделал начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви. Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы продвинулись еще на один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление, — Ред) и добиваются успехов. Войска ведут боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки, что требует профессионального ведения боя и мужества", — сказал он.

По словам Халеви, военные сражаются в ближнем бою после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря. В секторе Газа с начала операции в секторе Газы погибли 18 израильских солдат.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отчитался об успехах израильских войск — они продвинулись дальше, чем на окраины города Газа.

"Мы находимся на пике сражения. Мы добились впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед", — говорится в заявлении Нетаниягу.

Главнокомандующий ЦАХАЛа отметил, что в ходе операции в Газе ведется борьба с преимуществом, несмотря на то, что задействованы менее чем половина всех вооруженных сил страны. Еще одна часть остается в состоянии боевой готовности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль продолжает наземную атакую в Газе. В ЦАХАЛ сказали данные о потерях и сообщили подробности.