Из сектора Газа смогли эвакуироваться сотни людей: что сейчас происходит в Израиле

Израиль также вынужден оборонять свои северные границы

Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. Оттуда через пограничный пункт "Рафах" эвакуировались 81 тяжело раненый палестинец и 360 владельцев иностранных паспортов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника египетского правительства. Он рассказал, что сейчас люди направляются в Каир, где некоторые смогут вылететь в свои страны. Среди них есть граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.

По словам египетского чиновника, для эвакуации в Египет был зарегистрирован 491 иностранный гражданин. Однако 130 либо не успели пересечь границу, либо отказались пересекать без своих семей, чьих имен не было в списке.

По словам источников, знакомых с переговорами, выход заложников стал результатом соглашения. Оно было заключено при посредничестве Катара между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с США. Однако официальной информации об освобождении заложников на данній момент нет.

Кроме того, Газу покинули все 22 международных сотрудника "Врачей без границ". Новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, "если позволит ситуация", сообщила благотворительная организация.

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером 1 ноября из Ливана была запущена ракета класса "земля-воздух" по БПЛА ЦАХАЛа. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, выпустившей ракету, и по стартовой площадке. Израильский беспилотник не пострадал, хотя представители Хизбалла утверждали, что им удалось его сбить.

Кроме того, было зафиксировано несколько запусков из Ливана в район Хар-Дова и горы Хермон на севере Израиля. Они упали на открытой местности. В ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по источнику пусков.

Президент США Джо Байден, в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, заявил, что необходима гуманитарная пауза в боевых действиях в Газе, пишут "Вести Израиля". Она, по дальнейшим разъяснениям Белого Дома, необходима для освобождения заложников, которых в секторе удерживает ХАМАС. При этом в Израиле категорически возражают против любых пауз в войне, так как они играют на руку террористам.

Как сообщал "Телеграф", Израиль и Соединённые Штаты в рамках разработки плана на ближайшее будущее Газы, рассматривают вероятность создания временного правительства при поддержке ООН и участии арабских правительств. Также есть вариант отправить миротворцев в сектор после вытеснения палестинского движения ХАМАС.