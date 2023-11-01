Миротворцы и не только: у США и Израиля три варианта насчет будущего Сектора Газа

Пока неясно, будут ли арабские государства заинтересованы в участии в строящихся планах

Израиль и Соединённые Штаты Америки (США) в рамках разработки плана на ближайшее будущее Газы, рассматривают вероятность создания временного правительства при поддержке ООН и участии арабских правительств. Также есть вариант отправить миротворцев в сектор после вытеснения палестинского движения ХАМАС.

Уточняется, что многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска. Такую информацию сообщило агентство Bloomberg.

Третий вариант – поставить Газу под контроль ООН. В агентстве отмечают, что данные разговоры находятся на ранней стадии. Поэтому многое может измениться. Некоторые американские официальные лица считают подобные варианты преждевременными или маловероятными.

Bloomberg пишет, что все три варианта представляют политическую опасность для президента Джо Байдена и других стран, включая государства Персидского залива. В статье говорится, что по мнению американского президента, подвергать американские войска опасности — политически рискованный шаг.

Кроме того, отмечается, что пока неясно, будут ли арабские государства заинтересованы в участии в подобных планах.

Источники агентства сообщают, что в рамках переговоров США и союзники стремились замедлить вторжение Израиля. Главная цель — дать жителям Сектора Газа покинуть северную часть анклава. Американцы также вели тайные переговоры при посредничестве Катара по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. После этого группировка освободила из плена двух граждан США.

Представители администрации Джо Байдена до сих пор публично не обсуждают возможные договоренности по управлению Сектором Газа.

Ранее "Телеграф" писал, что ЦАХАЛ уничтожил одного из террористов, руководивших нападением на Израиль, и показал видео.