Наземная операция в Газе: Израиль обнародовал данные о потерях и сообщил подробности (фото, видео)

В палестинском анклаве продолжаются тяжелые бои

Боевые действия между израильской армией и террористами ХАМАС набирают обороты. В секторе Газа продолжаются наземные операции ЦАХАЛ.

Как сообщает Times of Israel, этой ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам целей ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, с начала войны подверглись ударам уже около 11 тысяч объектов, принадлежащих ХАМАС и другим террористическим группам.

Так, по данным израильских военных, ночью наземные силы приказали ВВС нанести удар по зданию в Джабалии, где собралось несколько боевиков ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что многоэтажное здание было "расположено вблизи школы, медицинского центра и государственных учреждений". В свою очередь представитель ЦАХАЛ Ричард Гехт отметил, что целью этой атаки был командир боевиков Ибрагим Биари, виновный в убийствах многих израильтян, и скрывавшийся среди гражданских в Газе, пишет CNN. Он назвал гибель людей в лагере беженцев "трагедией войны". Как заявил генеральный директор Общества Красного Полумесяца Палестины, в результате атаки по Джабалии погибли 25 мирных жителей.

Также отмечается, что Военно-воздушные силы также нанесли удары по командным центрам ХАМАС и другим террористическим центрам. В ЦАХАЛ сообщили, что наземные силы заметили автомобиль с противотанковой управляемой ракетой, ехавший к ним на севере Газы, и направили самолет для его удара.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление о гибели девяти солдат в боях на севере Газы. "Гибель бойцов ЦАХАЛ в боях против террористов ХАМАС в Газе является тяжелым и болезненным ударом. Наши сердца и мысли с их дорогими семьями", – заявил он.

Погибшие бойцы ЦАХАЛ

Министр подчеркнул, что достижения тяжелых боев в глубине сектора Газа, к сожалению, даются высокой ценой. "Мы готовы к длительной и сложной кампании, которая требует мужества, решительности и настойчивости — мы победим", — сказал он.

Также были названы имена погибших солдат: лейтенант Ариэл Райх, 24 года, из Иерусалима; капрал Асиф Люгер, 21 год, из Ягура; сержант Ади Данан, 20 лет, из Явны; штабной сержант Халель Соломон, 20 лет, из Димоны; штабной сержант Эрез Мишловский, 20 лет, с Оранитом; штабной сержант Ади Леон, 20 лет, из Нили; капрал Идо Овадия, 19 лет, из Тель-Авива; капрал Лиор Симинович, 19 лет, из Герцлии и штабной сержант Рой Дави, 20 лет, из Иерусалима. Райх и Люгер служили в 77-м батальоне 7-й бронетанковой бригады, тогда как остальные солдаты входили в состав батальона Цабар пехотной бригады Гивати.

Солдаты Гивати погибли после того, как бронемашина, в которой они находились, была поражена противотанковой управляемой ракетой, выпущенной ХАМАСом. Еще четверо военных получили ранения, в том числе один тяжелое. Бойцы 77-го батальона погибли после того, как их танк наехал на взрывное устройство. В этом же инциденте еще двое военных получили серьезные ранения.

Танк ЦАХАЛ в Газе

Во вторник, 31 октября, ЦАХАЛ объявил, что два солдата Гивати были убиты во время отдельных столкновений в секторе Газа. Также за прошедшие сутки еще один солдат из батальона Ротем Гивати был тяжело ранен в отдельных столкновениях с террористами в Секторе Газа. Всего количество израильских военных, погибших в боях в Секторе Газа с начала войны, возросло до 11.

Напомним, в понедельник, 30 октября, в ходе авиаудара, нанесенного Израилем, был ликвидирован командир батальона ХАМАС "Бейт-Лахия" Насим Абу Аджин. Он командовал террористами, которые утром 7 октября совершили нападения на кибуц Эрез и поселок Нетов а-Асара, где убили десятки израильтян.