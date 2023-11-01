Наземна операція у Газі: Ізраїль оприлюднив дані про втрати та повідомив подробиці (фото, відео)

У палестинському анклаві тривають важкі бої

Бойові дії між ізраїльською армією і терористами ХАМАС набирають обертів. У Секторі Газа продовжуються наземні операції ЦАХАЛ.

Як повідомляє Times of Israel, цієї ночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по десятках цілей ХАМАС. За даними ЦАХАЛ, з початку війни зазнали ударів вже близько 11 тисяч об'єктів, що належать ХАМАС та іншим терористичним групам.

Так, за даними ізраїльських військових, вночі наземні сили наказали ВПС завдати удару по будівлі в Джабалії, де зібралися кілька бойовиків ХАМАС. У ЦАХАЛ зазначили, що багатоповерхова будівля була "розташована поблизу школи, медичного центру та державних установ". Своєю чергою представник ЦАХАЛ Річард Гехт зазначив, що ціллю цієї атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі, який винний у вбивствах багатьох ізраїльтян, та переховувався серед цивільних у Газі, пише CNN. Він назвав загибель людей у таборі біженців "трагедією війни". Як заявив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Також зазначається, що Військово-повітряні сили також завдали ударів по командним центрам ХАМАС та іншим терористичним осередкам. У ЦАХАЛ повідомили, що наземні сили помітили автомобіль з протитанковою керованою ракетою, який їхав до них на півночі Гази, і скерували літак для його удару.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву про загибель дев'яти солдатів у боях на півночі Гази. "Загибель бійців ЦАХАЛ в боях проти терористів ХАМАС в Газі є важким і болючим ударом. Наші серця та думки з їхніми дорогими сім’ями", – заявив він.

Загиблі бійці ЦАХАЛ

Міністр підкреслив, що досягнення важких боїв у глибині Сектора Газа, на жаль, даються високою ціною. "Ми готові до тривалої та складної кампанії, яка вимагає мужності, рішучості та наполегливості — ми переможемо", — сказав він.

Також були названі імена загиблих солдатів: лейтенант Аріел Райх, 24 роки, з Єрусалиму; капрал Асіф Люгер, 21 рік, з Ягура; сержант Аді Данан, 20 років, з Явне; штабний сержант Халель Соломон, 20 років, з Дімони; штабний сержант Ерез Мішловський, 20 років, з Ораніт; штабний сержант Аді Леон, 20 років, з Нілі; капрал Ідо Овадія, 19 років, з Тель-Авіва; капрал Ліор Сімінович, 19 років, з Герцлії і штабний сержант Рой Даві, 20 років, з Єрусалиму. Райх і Люгер служили в 77-му батальйоні 7-ї бронетанкової бригади, тоді як решта солдатів входила до складу батальйону Цабар піхотної бригади Гіваті.

Солдати Гіваті загинули після того, як бронемашина, в якій вони перебували, була вражена протитанковою керованою ракетою, випущеною ХАМАСом. Ще четверо військових отримали поранення, в тому числі один важке. Бійці 77-го батальйону загинули після того, як їх танк наїхав на вибуховий пристрій. У цьому ж інциденті ще двоє військових отримали серйозні поранення.

Танк ЦАХАЛ у Газі

У вівторок, 31 жовтня, ЦАХАЛ оголосив, що двоє солдатів Гіваті були вбиті під час окремих зіткнень у секторі Газа. Також минулої доби ще один солдат з батальйону Ротем Гіваті був важко поранений в окремих зіткненнях з терористами в Секторі Гази. Всього кількість ізраїльських військових, які загинули у боях у Секторі Газа з початку війни, зросла до 11.

Нагадаємо, в понеділок, 30 жовтня, у ході авіаудару, завданого Ізраїлем, було ліквідовано командира батальйону ХАМАС "Бейт-Лахія" Насіма Абу Аджина. Він командував терористами, які вранці 7 жовтня вчинили напади на кібуц Ерез та селище Нетів а-Асара, де вбили десятки ізраїльтян.