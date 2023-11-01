Миротворці і не тільки: у США та Ізраїлю три варіанти щодо майбутнього Сектору Газа

Поки неясно, чи будуть арабські держави зацікавлені в участі в планах, що будуються

Ізраїль та Сполучені Штати Америки (США) у рамках розробки плану на найближче майбутнє Гази розглядають ймовірність створення тимчасового уряду за підтримки ООН та участі арабських урядів. Також є варіант відправити миротворців до сектора після витіснення палестинського руху ХАМАС.

Уточнюється, що багатонаціональні сили можуть містити американські, британські та французькі війська. Таку інформацію повідомило агентство Bloomberg.

Третій варіант — поставити Газу під контроль ООН. В агентстві зазначають, що ці розмови знаходяться на ранній стадії. Тому багато що може змінитися. Деякі американські офіційні особи вважають подібні варіанти передчасними чи малоймовірними.

Bloomberg пише, що всі три варіанти становлять політичну небезпеку для президента Джо Байдена та інших країн, включаючи держави Перської затоки. У статті йдеться, що на думку американського президента, наражати американські війська на небезпеку — політично ризикований крок.

Крім того, наголошується, що поки що неясно, чи будуть арабські держави зацікавлені в участі в подібних планах.

Джерела агентства повідомляють, що в рамках переговорів США та союзники прагнули уповільнити вторгнення Ізраїлю. Головна мета – дати мешканцям Сектору Газа залишити північну частину анклаву. Американці також вели таємні переговори за посередництва Катару щодо звільнення заручників, які утримують ХАМАС. Після цього угруповання звільнило з полону двох громадян США.

Представники адміністрації Джо Байдена досі публічно не обговорюють можливі домовленості щодо управління Сектором Газа.

Раніше "Телеграф" писав, що ЦАХАЛ знищив одного з терористів, які керували нападом на Ізраїль, та показав відео.