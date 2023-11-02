Із сектору Гази змогли евакуюватися сотні людей: що зараз відбувається в Ізраїлі

Ізраїль також змушений обороняти свої північні кордони

Ізраїль продовжує наземну операцію у секторі Гази. Звідти через прикордонний пункт "Рафах" евакуювалися 81 тяжко поранений палестинець та 360 власників іноземних паспортів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного чиновника єгипетського уряду. Він розповів, що зараз люди прямують до Каїра, де деякі зможуть вилетіти до своїх країн. Серед них є громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, США та Франції.

За словами єгипетського чиновника, для евакуації до Єгипту було зареєстровано 491 іноземного громадянина. Проте 130 або не встигли перетнути кордон, або відмовилися перетинати без своїх сімей, чиїх імен не було у списку.

За словами джерел, знайомих із переговорами, вихід заручників став результатом угоди. Її було укладено за посередництва Катару між Ізраїлем, ХАМАС та Єгиптом у координації зі США. Проте офіційної інформації про звільнення заручників наразі немає.

Крім того, Газу залишили всі 22 міжнародні співробітники "Лікарів без кордонів". Нова медична бригада готова зайти до палестинського анклаву, "якщо дозволить ситуація", повідомила благодійна організація.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ввечері 1 листопада з Лівану було запущено ракету класу "земля-повітря" по БПЛА ЦАХАЛу. У відповідь ЦАХАЛ завдав удару по терористичному осередку, що випустив ракету, і по стартовому майданчику. Ізраїльський безпілотник не постраждав, хоча представники Хізбалла стверджували, що їм вдалося його збити.

Крім того, було зафіксовано кілька запусків із Лівану в район Хар-Дова та гори Хермон на півночі Ізраїлю. Вони впали на відкритій місцевості. У відповідь артилерія ЦАХАЛу завдала удару по джерелу пусків.

Президент США Джо Байден, під час виступу на передвиборчому заході в Міннеаполісі, заявив, що потрібна гуманітарна пауза в бойових діях у Газі, пишуть "Вісті Ізраїлю". Вона, за роз’ясненнями Білого Дому, необхідна для звільнення заручників, яких у секторі утримує ХАМАС. При цьому в Ізраїлі категорично заперечують будь-які паузи у війні, оскільки вони грають на руку терористам.

Як повідомляв "Телеграф", Ізраїль та Сполучені Штати в рамках розробки плану на найближче майбутнє Гази розглядають ймовірність створення тимчасового уряду за підтримки ООН та участі арабських урядів. Також є варіант відправити миротворців до сектора після витіснення палестинського руху ХАМАС.