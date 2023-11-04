Війна в Ізраїлі: ЦАХАЛ атакував бойовиків у машині "швидкої" та захопив штаб ХАМАС секторі Гази (фото)

Бойовики пересуваються та перевозять зброю в машинах "швидких"

Триває 29-й день військової операції Ізраїлю в секторі Гази після того, як з його території бойовики ХАМАС атакували мирних ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю захопила один з оперативних штабів ХАМАС у Джабалії у секторі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel. ЦАХАЛ повідомив про це 3 листопада, але саме захоплення відбулося 31 жовтня військами піхотної бригади Гіваті.

Там вдалося отримати величезну кількість розвідувальної інформації, близько 50 терористів ХАМАС було вбито під час штурму. У ході бойових дій також було вбито двох ізраїльських солдатів. У ЦАХАЛі заявили, що їм вдалося захопити плани бойових дій ХАМАС, карти, схеми командування та управління, пристрої зв’язку, а також особисті дані командирів та бойовиків терористичної групи. Матеріали будуть "використані ЦАХАЛом у майбутніх боях", заявили військові.

"Здобич" ЦАХАЛу на базі бойовиків

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на вечірній прес-конференції, що військові продовжують знищувати польових командирів ХАМАСу. З початку війни ЦАХАЛ у ході авіаударів ліквідував 10 командирів бригад та батальйонів ХАМАС.

"Мета — ліквідувати ХАМАС і повернути заручників", — додав він.

У ЦАХАЛі заявили, що за підтримки авіації та військово-морського флоту ізраїльські солдати та бронетанкові колони продовжили наступ на місто Газа після кількох днів боїв на околицях міста, включаючи масовані авіаудари по Джабалії, оплоту терористів. Там вони створили розгалужену мережу підземних тунелів, які знищують ізраїльські військові.

"Війська виявили шахти тунелів, начинили їх вибухівкою та нейтралізували тунелі", — заявили в ЦАХАЛі.

ЦАХАЛ заявив, що атакував машину швидкої допомоги, яку використовували ХАМАС, і вбив кілька бойовиків. Військові заявили, що основна оперативна база ХАМАСу розташована на території лікарні Шифа і що терористи також використовують інші лікарні як прикриття.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що він "абсолютно шокований" смертоносним ударом Ізраїлю по машині швидкої допомоги біля найбільшої лікарні Гази в п’ятницю. "Ми ще раз повторюємо: пацієнти, медичні працівники, установи та машини швидкої допомоги повинні бути завжди захищені. Завжди", — написав голова ВООЗ у Twitter.

ЦАХАЛ же заявив, що має інформацію, що ХАМАС перекидає терористів і зброю в машинах швидкої допомоги. "Ми наголошуємо, що ця територія є зоною бойових дій. Цивільних осіб у цьому районі неодноразово закликали евакуюватися на південь заради їхньої власної безпеки", — зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль. Візит має відбутися наступного тижня.