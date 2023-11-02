"Успіхи вражають": Ізраїль заявив про серйозне просування в Газі

Війська ведуть бойові дії в умовах щільної та складної міської забудови

Армія оборони Ізраїлю досягла чергового успіху — ЦАХАЛ вже знаходиться всередині міста Газа й оточує його з усіх напрямків. Це значне просування.

Таку заяву зробив начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герці Халеві. Про це пише The Times of Israel.

"Ми просунулися ще на один значний етап війни. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ, — Ред) і досягають успіхів. Війська ведуть бойові дії в умовах щільної та складної міської забудови, що вимагає професійного ведення бою та мужності", — сказав він.

За словами Халеві, військові борються у ближньому бою після точної розвідки та за вогневої підтримки з повітря та моря. У секторі Газа від початку операції у секторі Гази загинули 18 ізраїльських солдатів.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу прозвітував про успіхи ізраїльських військ — вони просунулися далі, ніж на околиці міста Газа.

"Ми знаходимося на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", - йдеться у заяві Нетаніягу.

Головнокомандувач ЦАХАЛу зазначив, що в ході операції в Газі ведеться боротьба з перевагою, попри те, що задіяно менш ніж половину всіх збройних сил країни. Ще одна частина залишається у стані бойової готовності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль продовжує наземну атаку у Газі. У ЦАХАЛ сказали дані про втрати та повідомили подробиці.