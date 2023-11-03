Зеленський все ж таки поїде до Ізраїлю: ЗМІ дізналися, коли

В ОП вже прокоментували цю інформацію

Президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль. Візит має відбутися наступного тижня.

Про це повідомив 12 канал Ізраїльського телебачення. Варто зазначити, що для повідомлення про майбутній візит Зеленського було перервано тижневий випуск новин.

Політичний оглядач каналу Ярон Авраамі під час спеціального включення з посиланням на джерело в Ізраїльському уряді повідомив, що, ймовірно, Зеленський відвідає Ізраїль наступного тижня.

У репортажі телеканалу також зазначили, що український президент може приїхати до Ізраїлю вже у понеділок чи вівторок. Своєю чергою міністр освіти Ізраїлю Йоав Кіш заявив, що такий візит стане важливим сигналом.

"Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі росія-Іран", — зазначає телеканал, додаючи, що Ізраїль визнає, що цей візит підвищить його легітимність у війні проти ХАМАС.

Водночас джерела в Офісі президента натякнули "Телеграфу", що такі плани були. Також вони повідомили, що на даний момент точної інформації про поїздку немає, але все можливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналіст "Кан" Аміхай Штайн заявив, що Зеленському нібито відмовили у візиті до Ізраїлю, сказавши, що "зараз не підходящий час". Тим часом в Ізраїлі не визнали факт відмови українському лідеру.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук запевнив, що Ізраїль не відмовляв Зеленському у візиті солідарності.