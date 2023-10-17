Ізраїль відмовив Зеленському у візиті? Посол остаточно поставив крапку у питанні

Поширення фейків про відмову Зеленському приємні для вух російського керівництва

Ізраїль не відмовляв Володимиру Зеленському у візиті солідарності. Офіс президента взагалі не звертався до адміністрації країни з таким проханням.

Про це заявив Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Найкращого радіо". З його слів, можливий візит Зеленського до Ізраїлю розглядається українською стороною.

"Я нагадаю, що у нас теж війна. Я зараз перебуваю в Ізраїлі й розумію весь жах і тяжкість ситуації. Але Україна воює не проти терористичної організації, а проти терористичної держави — російської федерації. Можливості пересування президента в даній ситуації досить обмежені. Тому коментувати те, був він запрошений чи не був запрошений, я, на жаль, не можу", — сказав посол.

Він також зазначив, що в умовах воєнного стану та в ситуації з активізацією бойових дій на сході України у Зеленського не так багато можливостей виїжджати та подорожувати світом. Корнійчук додав, що хронологія останніх контактів з ізраїльським керівництвом є досить позитивною.

"Щодо поїздок, може це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мій погляд, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака в тій країні, куди він прибуває. Тому дипломати та політики в такому випадку не обговорюють, коли й куди приїде Зеленський. Це важливо з точки зору безпеки та ефективності", — пояснив Корнійчук.

Посол наголосив, що новини про те, що Зеленському нібито відмовили у в’їзді, є спекулятивними. Він підтвердив, що жодного офіційного звернення з української сторони до Ізраїлю про візит не було.

Крім того, Корнійчук звернув увагу на важливу деталь — Зеленський під час своїх поїздок за кордон відвідує одразу кілька країн, оскільки все має відбуватися оперативно. Він не може дозволити собі витратити кілька днів, щоб дістатися якоїсь однієї країни.

"Я впевнений, що під час якогось наступного турне напевно така можливість у нього (Зеленського, — Ред.) буде і жодних заперечень з боку ізраїльського уряду теж не буде. Тому спекуляції тут грають на користь хіба що росії, бо для вух російського керівництва це звучить чудово, що Зеленському не погодили його приїзд до Ізраїлю", — підсумував посол.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналіст "Кан" Аміхай Штайн заявив, що Зеленському нібито відмовили у візиті до Ізраїлю, сказавши, що "зараз не вдалий час". Тим часом в Ізраїлі не визнали факт відмови українському лідеру.