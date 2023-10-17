Израиль отказал Зеленскому в визите? Посол окончательно поставил точку в вопросе

Распространение фейков об отказе Зеленскому приятны для ушей российского руководства

Израиль не отказывал Владимиру Зеленскому в визите солидарности. Офис президента вовсе не обращался к администрации страны с такой просьбой.

Об этом заявил Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Лучшего радио". По его словам, возможный визит Зеленского в Израиль рассматривается украинской стороной.

"Я напомню, что у нас тоже война. Я нахожусь сейчас в Израиле и понимаю весь ужас и тяжесть ситуации. Но Украина воюет не против террористической организации, а против террористического государства — российской федерации. Возможности передвижения президента в данной ситуации достаточно ограничены. Поэтому комментировать то, был он приглашен или не был он приглашен, я, к сожалению, не могу", — сказал посол.

Он также отметил, что в условиях военного положения и в ситуации с активизацией боевых действий на востоке Украины у Зеленского не так много возможностей выезжать и путешествовать по миру. Корнийчук добавил, что хронология последних контактов с израильским руководством достаточно позитивная.

"Что касается поездок, может это немного странно для израильских журналистов, но на мой взгляд это логично. В ситуации войны хорошо и правильно, когда мы узнаем о передвижении Зеленского, когда он сходит с трапа самолета в той стране, куда он прибывает. Поэтому дипломаты и политики в данном случае не обсуждают, когда и куда приедет Зеленский. Это важно с точки зрения безопасности и точки зрения эффективности", — объяснил Корнийчук.

Посол подчеркнул, что новости о том, что Зеленскому якобы отказали во въезде — спекулятивны. Он подтвердил, что никакого официального обращения с украинской стороны к Израилю о визите не было.

Кроме того Корнийчук обратил внимание на важную деталь — Зеленский во время своих поездок заграницу посещает сразу несколько стран, поскольку все должно происходить оперативно. Он не может позволить себе потратить несколько дней, чтобы добраться до какой-то одной страны.

"Я уверен, что во время какого-нибудь следующего турне наверняка такая возможность у него (Зеленского, — ред) будет и никаких возражений со стороны израильского правительства тоже не будет. Поэтому спекуляции тут играют на пользу разве что россии, потому что для ушей российского руководства это звучит замечательно, что Зеленскому не согласовали его приезд в Израиль", — подытожил посол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналист "Кан" Амихай Штайн заявил, что Зеленскому якобы отказали в визите в Израиль сказав, что "сейчас не подходящее время". Тем временем в Израиле не признали факт отказа украинскому лидеру.