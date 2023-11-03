Зеленский все же поедет в Израиль: СМИ узнали, когда

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль. Визит должен состояться на следующей неделе.

Об этом сообщил 12 канал Израильского телевидения. Стоит отметить, что для сообщения о предстоящем визите Зеленского был прерван недельный выпуск новостей.

Политический обозреватель канала Ярон Авраами в ходе специального включения со ссылкой на источник в Израильском правительстве сообщил, что, по все вероятности, Зеленский посетит Израиль на следующей неделе.

В репортаже телеканала также отметили, что украинский президент может приехать в Израиль уже в понедельник или во вторник. В свою очередь министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что такой визит "станет важным сигналом".

"Это будет означать нечто вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси россия-Иран", — отмечает телеканал, добавляя, что Израиль признает, что этот визит повысит его легитимность в войне против ХАМАС.

В то же время источники в Офисе президента намекнули "Телеграфу", что такие планы были. Также они сообщили, что в данный момент точной информации о поездке нет, но все возможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналист "Кан" Амихай Штайн заявил, что Зеленскому якобы отказали в визите в Израиль сказав, что "сейчас не подходящее время". Тем временем в Израиле не признали факт отказа украинскому лидеру.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заверил, что Израиль не отказывал Зеленскому в визите солидарности.