"Не умеет проигрывать": в украинском футболе появился свой Зидан (видео)

Украинский футболист боднул рефери

Главный тренер "Диназа" Александр Головко прокомментировал скандальный момент в матче против "Горняка-Спорт" (0:2) в 13-м туре Первой лиги. К слову, в одном из поединков второго дивизиона за одну команду играло 12 футболистов.

Соответствующий комментарий Головко приводит YouTube-канал Профессиональной лиги футбола (ПФЛ). Тренер отметил, что его игроки не сдерживают эмоций, ведь не умеют проигрывать.

— Вячеслав Шевченко был заведен, что-то у него с эмоциями не получилось?

— Не только он. В первом тайме тоже эмоции были — если не ошибаюсь, желтую карточку получил Еременко. Еще раз говорю, у ребят есть опыт, они не умеют и не хотят проигрывать. Но имеем то, что имеем, — сказал Головко.

На 64-й минуте игры Шевченко получил красную карточку за выкрики в сторону арбитра. Кроме того, футболист ударил судью головой в грудь в стиле Зинедина Зидана на ЧМ-2006. В финале чемпионата мира французский футболист ударил Марко Матерацци после провокации итальянца.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рф обратились в ФИФА с требованием снять санкций.

Напомним, украинский футболист Виталий Миколенко забил гол в АПЛ.