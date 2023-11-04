Украинец Миколенко забил свой первый гол в сезоне АПЛ (видео)

Защитник сборной Украины забил в АПЛ

В субботу, 4 ноября, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко принимал "Брайтон" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

В начале первого тайма хозяева вышли вперед. На 7-й минуте Миколенко пробил во вратаря в касание после прострела с левого фланга, затем мяч вновь отскочил к украинцу, который мощным выстрелом послал "снаряд" в сетку ворот. "Брайтон" владел тотальным преимуществом в контроле мяча, однако сумел лишь отыграться. На 84-й минуте Эшли Янг оформил автогол.

Полный видеообзор матча "Эвертон" — "Брайтон":

Этот результат вывел "Эвертон" (11 очков) на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, "Брайтон" (18 очков) — шестой. Добавим, что Миколенко забил свой первый гол в текущем сезоне чемпионата Англии. Украинец сыграл в 10-и играх Ирисок в кампании 2023/24.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Англии "Эвертон" минимально одолел "Вест Хэм" (1:0). Добавим, что в 9-м туре АПЛ Ириски уступили "Ливерпулю" (0:2) в мерсисайдском дерби.