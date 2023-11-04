Чемпионат Англии по футболу, 11 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В рамках уик-энда состоится очередное дерби Лондона

В субботу, 4 ноября, матчем "Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед" стартует 11-й тур Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24. В прошлом туре "Ман Юнайтед" разгромно уступил "Ман Сити" (0:3).

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке игровой недели встретятся лондонские "Тоттенхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.

Кроме того, "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вест Хэм", "Арсенал" Александра Зинченко сыграет на выезде против "Ньюкасла". Добавим, что "Эвертон" Виталия Миколенко проведет домашний поединок против "Брайтона", "Борнмут" Ильи Забарного предстоит "дуэль" с "Ман Сити".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 4 ноября

"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 14:30 — Setanta Sports, setantasports.com

"Бернли" — "Кристал Пэлас" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Вест Хэм" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сити" — "Борнмут" — 17:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Шеффилд Юнайтед" — "Вулверхэмптон" — 17:00 — setantasports.com

"Эвертон" — "Брайтон" — 17:00 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Ньюкасл" — "Арсенал" — 19:30 — setantasports.com

Воскресенье, 5 ноября

"Ноттингем Форест" — "Астон Вилла" — 16:00 — Setanta Sports, setantasports.com

"Лутон Таун" — "Ливерпуль" — 18:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Понедельник, 6 ноября

"Тоттенхэм" — "Челси" — 22:00 — setantasports.com

Турнирная таблица АПЛ по итогам 10 тура

С результатами и видеообзорами матчей 9 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 8-м туре чемпионата Англии МЮ минимально обыграл "Брентфорд" (2:1.