Чемпионат Англии по футболу, 9 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В чемпионате Англии вновь состоится "украинское" дерби

В субботу, 21 октября, ливерпульским дерби стартует 9-й тур чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре "Арсенал" Александра Зинченко переиграл "Манчестер Сити" (1:0).

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке игровой недели встретятся "Арсенал" Зинченко и "Челси" Михаила Мудрика, "Борнмут" Ильи Забарного сыграет против "Вулверхэмтона", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка — против "Бернли". "Эвертон" Виталия Миколенко попытается отобрать очки у "Ливерпуля". Еще один большой матч состоится в Манчестере, где местный Сити проведет встречу с "Брайтоном".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 21 октября

"Ливерпуль" — "Эвертон" — 14:30 — setantasports.com

"Борнмут" — "Вулверхэмптон" — 17:00 — setantasports.com

"Брентфорд" — "Бернли" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сити" — "Брайтон" — 17:00 — setantasports.com

"Ноттингем Форест" — "Лутон Таун" — 17:00 — setantasports.com

"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" — 17:00 — setantasports.com

"Челси" — "Арсенал" — 19:30 — setantasports.com

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" — 22:00 — setantasports.com

Воскресенье, 22 октября

"Астон Вилла" — "Вест Хэм" — 18:30 — setantasports.com

Понедельник, 23 октября

"Тоттенхэм" — "Фулхэм" — 22:00 — setantasports.com

Турнирная таблица АПЛ по итогам 8 тура

С результатами и видеообзорами матчей 8 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В седьмом туре английского первенства "Челси" обыграл "Фулхэм", а Мудрик забил свой первый гол за лондонцев.